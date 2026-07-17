Pakistanische Armee tötet 24 Taliban-Kämpfer

Im Zuge einer Militäroperation der pakistanischen Streitkräfte sind viele Aufständische in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa getötet worden. Die Operation folge auf zunehmende Gewalt und einen Terroranschlag im Distrikt Bannu, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Streitkräfte. Den Angaben zufolge seien in den vergangenen 24 Stunden 24 Mitglieder der Terrororganisation der pakistanischen Taliban (TTP) getötet worden. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Waffen und Munition seien sichergestellt worden. Pakistanische Sicherheitskräfte führen derzeit zudem eine großangelegte Militäroperation im Südwesten des Landes durch. Auch hierbei seien viele Terroristen zuletzt getötet worden, hieß es in einer separaten Mitteilung.