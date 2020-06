Pakistan: Welle von US-Angriffen

Barack Obama persönlich ist der Herr über Leben und Tod: Bei den wöchentlichen Anti-Terror-Briefings brüten er und zwei Dutzend Sicherheitsberater meistens dienstags über den Kurzbiografien und Bildern jener, die verdächtig sind – und entscheiden, wer getötet wird. Letztlich ist es Obama, der den Befehl zum Angriff gibt. Es waren viele Angriffe in den vergangenen Wochen. Viele Kurzbiografien, die beendet wurden. Viele Befehle zum Luftschlag. Am Montag war es in Pakistan der dritte binnen drei Tagen. Der vorläufig letzte in einer langen Serie. Er galt Abu Yahya al-Libi, der Nummer zwei der El Kaida. Und der Angriff in der Region Nordwaziristan war erfolgreich, wie ein Sprecher des Weißen Hauses am Dienstag bestätigte: Al-Libi ist tot.

Vor allem in Pakistan ist der Krieg mit den ferngesteuerten Flugzeugen beinahe alltäglich geworden. Sie starten von Afghanistan aus, um ihre tödliche Fracht in den unkontrollierten Stammesgebieten in Pakistan an der Grenze zu Afghanistan loszuwerden. Aktionen, die die pakistanische Regierung über lange Jahre duldete, ohne ein Wort zu verlieren – die jetzt allerdings, angesichts der sich zusehends verschlechternden Beziehungen zwischen den USA und Pakistan, zum Problem werden. Oder zu einem Mittel der USA, wie es Beobachter sehen, Druck auf die Führung in Islamabad auszuüben.

Seit sechs Monaten hält Pakistan seine Transportwege für die in Afghanistan stationierten NATO-Truppe ISAF geschlossen. Anlass war ein nach wie vor ungeklärter NATO-Angriff auf einen pakistanischen Grenzposten mit 24 Toten. Beim NATO-Gipfel vor zwei Wochen hatte es noch sehr danach ausgesehen, als würden die Nachschubrouten bald wieder geöffnet.