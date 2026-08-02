Pakistan: Neun Tote bei Selbstmordanschlag während Demonstration

Bei einem Selbstmordanschlag während einer Demonstration im Norden Pakistans sind neun Menschen getötet worden. 20 Menschen wurden bei dem Vorfall im Bezirk Swat in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angreifer habe an einer belebten Kreuzung in der Nähe einer Polizeistation einen Sprengstoffgürtel gezündet, teilte Polizeivertreter Fida Hussain mit.

Vier Polizisten unter Toten Unter den Toten befinden sich seinen Angaben zufolge vier Polizisten. Einige der Verletzten schwebten in Lebensgefahr. Der Angriff erfolgte demnach während einer Protestveranstaltung. Hussain erklärte weiter, der Angreifer habe versucht, in die an der Kreuzung gelegene Polizeistation einzudringen, sei jedoch von Polizisten am Eingang gestoppt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag. In der Region sind die pakistanischen Taliban, die Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), besonders aktiv.