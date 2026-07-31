Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Pakistan: Tote nach Explosion in Kohlemine

Bisher wurden 34 Leichen geborgen. Einsatzkräfte suchen weiter nach vermissten Bergleuten.
31.07.2026, 08:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

PAKISTAN-MINING-ACCIDENT

Zusammenfassung

  • Bei einer Explosion in einer Kohlemine in Belutschistan im Süden Pakistans kamen mindestens 34 Arbeiter ums Leben.
  • Rettungskräfte suchen weiter nach weiteren vermissten Bergleuten.
  • Tödliche Grubenunglücke sind in Pakistan wegen mangelhafter Sicherheitsstandards relativ häufig, besonders in der armen rohstoffreichen Provinz Belutschistan.

Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Süden von Pakistan sind mehr als 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Bisher seien 34 Leichen geborgen worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Provinz Belutschistan am Freitag mit. 

Rettungskräfte suchten zudem nach weiteren vermissten Bergleuten.

Mindestens 82 Tote bei Grubenunglück in China

Tödliche Grubenunglücke ereignen sich in pakistanischen Minen aufgrund mangelhafter Sicherheitsstandards relativ häufig. 2018 waren 23 Menschen bei Gasexplosionen in zwei angrenzenden Bergwerken in Baluchistan gestorben.

Baluchistan ist die größte, gleichzeitig aber auch die ärmste Provinz Pakistans. Sie ist reich an natürlichen Ressourcen, Einwohner beklagen aber seit Jahren die ungleiche Verteilung der Einnahmen daraus.

Pakistan
Agenturen, sif  | 

Kommentare