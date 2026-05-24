Mindestens 82 Tote bei Grubenunglück in China

Nach dem schweren Grubenunglück im Norden Chinas mit mindestens 82 Todesopfern dauert die Suche nach zwei Vermissten an. An einer Straßensperre nahe dem Liushenyu-Kohlebergwerk in der nördlichen Provinz Shanxi warteten am Sonntag besorgte Angehörige weiter auf Informationen über das Schicksal ihrer Liebsten. In dem Bergwerk hatte sich am Freitag eine schwere Gasexplosion ereignet. Die Behörden warfen dem Betreiber "schwere Verstöße" gegen Sicherheitsvorschriften vor. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich insgesamt 247 Arbeiter unter Tage. 128 Kohlekumpel wurden ins Krankenhaus gebracht. Mehr als 750 Rettungskräfte und Sanitäter waren im Einsatz.

Retter mit Schutzhelmen suchten am Sonntag weiter nach den zwei Vermissten. Laut Berichten der Staatsmedien wurde ein Roboter in die Grube hinabgelassen, um die Bedingungen unter Tage zu prüfen. Offenbar "schwere Verstöße" gegen Vorschriften Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Bergbaugesellschaft "schwere Verstöße" gegen Vorschriften begangen habe, sagte ein Behördensprecher. Laut Medienberichten war mehr als die Hälfte der Arbeiter am Freitag in den Schacht eingefahren, ohne vorher ordnungsgemäß registriert zu werden. Laut Vorschrift hätten die Kohlekumpel vor Schichtbeginn eine Gesichtserkennung durchlaufen oder Tracking-Geräte mit unter Tage nehmen müssen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurde ein "Verantwortlicher" des Unternehmens in Gewahrsam genommen. In dem Bergwerk beschäftigte Arbeiter warfen dem Unternehmen mangelnde Fürsorge vor und schilderten, sie hätten sich von ihrem eigenen Geld Schutzhelme kaufen müssen. In Reaktion auf das Unglück ordnete die chinesische Regierung ein landesweites hartes Vorgehen gegen "illegale und rechtswidrige Aktivitäten" an. Dazu gehörten etwa die Fälschung von Sicherheitsdaten, ungenaue Angaben zum Personal unter Tage und illegale Auftragsvergaben.