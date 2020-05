Pahor gewinnt Präsidentenwahl

Seit mehr als einer Woche halten die heftigen Bürgerproteste das Euroland Slowenien in Atem. Korruptionsskandale, Einschnitte in das soziale Netz, die marode Wirtschaftslage und allgemeiner Unmut über die politische Spitze im Land trieben die Slowenen immer wieder zu Tausenden auf die Straße. Zum Teil mündeten die Kundgebungen in wüsten Straßenschlachten.

Im Schatten dieser Ausnahmesituation fand am Sonntag die Stichwahl zum Präsidentenamt statt. Schon aus der ersten Runde war Ex-Premier Borut Pahor von den Sozialdemokraten als Sieger hervorgegangen – am Sonntagabend bestätigte er dieses Ergebnis klar. Vor dem ersten Wahlgang hatte Amtsinhaber Danilo Türk als Favorit gegolten. Doch dieser unterlag schließlich in der Stichwahl eindeutig: Pahor erreichte mit 67 Prozent rund doppelt so viele Stimmen wie Türk. Diesem blieb am Sonntagabend nichts anderes übrig, als dem Herausforderer zu gratulieren und das Feld zu räumen.