Verzweifelte Offensive gegen den Zerfall

In der ostukrainischen Großstadt Mariupol sind Mittwochabend bei Auseinandersetzungen um einen Militärstützpunkt mindestens fünf Menschen verletzt worden. Etwa 500 zum Teil maskierte prorussische Aktivisten umstellten die Kaserne. Die Angreifer forderten die Soldaten demnach auf, ihnen alle Waffen auszuhändigen. Ein Einsatzfahrzeug soll in Flammen aufgegangen sein. Schüsse hätten auch zwei nahe Wohnungen getroffen. Die Anrainer flüchteten aus Angst vor austretendem Gas.

Daneben ist vor allem auch die Stadt Kramatorsk umstritten. Der Flugplatz der Stadt war bereits am Dienstag von ukrainischen Spezialkommandos zurückerobert worden. Am Mittwoch versuchten die ukrainischen Truppen in und um Kramatorsk Präsenz zu zeigen. Sieben Radpanzer rollten durch die Stadt. Immer wieder stießen sie dabei auf Straßenblockaden von Zivilisten. Immer wieder die selben Szenen: Soldaten, die Zivilisten von den Straßen drängen, um den Fahrzeugen den Weg frei zu machen. Immer wieder Gebrüll, Schüsse in die Luft. Schließlich wurden sie von pro-russischen Milizionären umstellt und festgesetzt. In Lugansk weiter östlich gerieten ukrainische Soldaten am Mittwoch in einen Hinterhalt. Zwei Soldaten wurden verschleppt. Der ukrainische Geheimdienst SBU nahm indes einen jungen Mann fest, der angeblich für den russischen Militärgeheimdienst GRU Sabotageakte geplant haben soll.

Nach einem Tag Anti-Terror-Aktion stellt sich also die Frage: Haben die ukrainischen Sicherheitskräfte überhaupt die Kapazität, durchzugreifen? Und sollten sie das tun, besteht nach wie vor das Risiko eines russischen Einmarschs. Laut ukrainischen und auch NATO-Angaben stehen auf der anderen Seite der Grenze bis zu 40.000 russische Soldaten.

Russland machte erneut die ukrainische Regierung für die Eskalation verantwortlich. In Telefonaten mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon kritisierte Russlands Präsident Wladimir Putin den Einsatz der ukrainischen Armee. Damit riskiere die ukrainische Führung einen Bürgerkrieg. Aus Sicht Kiews aber handelt es sich bei dem Aufstand um nichts anderes als einen russischen Einmarsch.

"Es ist Zeit, hart durchzugreifen", so ein an sich gemäßigter ukrainischer Journalist. Russland werde so weit gehen, wie man es lasse. Wenn jetzt nichts getan werde, werde man in drei Wochen die selbe Situation in Dnepropetrowsk haben. Und wenn dann nichts getan werde, werde sich alles in sechs Wochen in Kiew wiederholen. Es ist genau diese Stimmung, die sich auch unter ausgesprochen Pazifisten in der Ukraine breit macht.