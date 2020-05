Oslo-Attentäter plante zweite Anschlagsserie

Tage nach dem Blutbad in Oslo und auf Utøya mit 76 Toten berichtete am Mittwoch erstmals der Einsatzleiter Havard Gasbakk von der Festnahme des Attentäters. Gemeinsam mit acht Beamten der Eliteeinheit "Delta" waren zwei örtliche Polizisten eine Stunde nach dem ersten Alarm auf der Insel im Tyrifjord gelandet. Sie hätten sich durch dichtes Gebüsch schlagen müssen und anfangs keinen Überblick gehabt: "Aber dann geht das Ganze in Baumgebiet über, und plötzlich steht der Täter mit hoch über den Kopf erhobenen Armen vor uns. Er wird ganz normal festgenommen. Die Waffen liegen 15 Meter hinter ihm."



Angesichts der anhaltenden Kritik am Polizeieinsatz kündigte Premier Jens Stoltenberg eine "umfassende Aufarbeitung" der Anschläge durch eine unabhängige Kommission an.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte Anders Behring Breivik allein. Geheimdienstchefin Janne Kristiansen bezeichnete ihn als "einsamen Wolf". Die Polizei fahndet aber nach einem potenziellen Nachahmungstäter. Der "instabile Mann" sei erst aus der Haft entlassen worden und könnte sich mit Breivik identifizieren.