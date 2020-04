Orthodoxes Osterfest - schwarze Schafe küssten Patriarchen-Ring

In Jerusalem waren orthodoxe Kirchenvertreter am Samstag in der Grabeskirche zur Feier des „Heiligen Feuers“ zusammengekommen. Wegen strenger Auflagen der israelischen Behörden waren nur wenige Teilnehmer zugelassen. Dem Glauben nach entzündet sich am Osterfest der Orthodoxen ein Licht in der Kapelle in der Grabeskirche. Die Grabeskirche steht an jener Stelle, wo der christlichen Überlieferung nach Jesus begraben wurde und wieder auferstand.

Warten auf das Osterfeuer

Der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. entzündete am „Heiligen Feuer“ in der Grabkapelle Kerzen und gab die Flamme an die davor wartenden Priester weiter. Sonst drängen sich dabei Hunderte Gläubige in der Kirche. Das Feuer wurde mit Flugzeugen in Spezialcontainern vom Flughafen in Tel Aviv in viele Länder gebracht. Anders als sonst mussten die Würdenträger diesmal jedoch im Flugzeug auf das Licht warten.

Von Jerusalem aus brachten Flugzeuge das orthodoxe Osterfeuer in die Hauptstädte vieler Staaten gebracht. Während Griechenland die Verteilung des Feuers an alle Pfarreien untersagte, erlaubte die rumänische Regierung, dass es von Haus zu Haus zu den Gläubigen gebracht wurde. Überbringen durften es jeweils bis zu fünf Freiwillige. Diese mussten Masken und Handschuhe tragen.