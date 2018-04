Orbáns zerstrittene Herausforderer

So ruft man auch bei Momentum nach einer Zusammenarbeit der Opposition, sieht aber dabei – wie auch die Sozialdemokraten – ein Hauptproblem: Jobbik. Die lange als rechtsextreme Gefahr verdammte Partei drängt bei dieser Wahl in die politische Mitte. Orbáns FIDESZ, so analysieren politische Beobachter, sei inzwischen so weit nach rechts gerückt, dass für Jobbik dort kein Platz mehr sei.

Tatsächlich distanziert sich Parteichef Gábor Vona von früheren Entgleisungen, etwa gegen Roma, und überlässt die Attacken gegen Flüchtlinge Orbán. Vielmehr präsentiert man sich als Konservative mit sozialen Anliegen. Laut Umfragen liegt man damit zwar deutlich hinter FI DESZ, aber weit vor allen Mitbewerbern in der Opposition. Vor allem außerhalb der Großstädte ist Jobbik als einzige Partei mit ihrer Wahlwerbung präsent. Schon deshalb, meint auch Bürgermeister Márki-Zay, komme man an ihnen als Partner nicht vorbei, auch wenn er der Bekehrung nicht so recht glauben will: „So leicht kommen die vom rechten Rand nicht weg.“