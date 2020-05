Orbans Kampfansage gegen Obdachlose

Ungarns Verfassungsgericht hat der rechtsnationalen Regierung von Premier Viktor Orban vor wenigen Wochen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das Gericht kassierte ein Gesetz, das drakonische Strafen für Obdachlose vorsah. Geldbußen von bis zu umgerechnet 500 Euro mussten die Obdachlosen zahlen – sonst drohten bis zu 60 Tagen Haft. Doch dieses Gesetz, so urteilte das Verfassungsgericht, verletze die Menschenwürde. Der Kampf der Regierung gegen die geschätzten 30.000 bis 50.000 Obdachlosen im Land aber ist damit nicht zu Ende: Orban kündigte eine briefliche Befragung aller Ungarn in größeren Städten darüber an, ob Obdachlose sie stören. Kommt ein „Ja“ zurück, peilt die FIDESZ-Regierung eine Verfassungsänderung an. Damit sollen Gemeinden die Vollmacht haben, Obdachlose von Straßen und öffentlichen Plätzen zu verbannen, wie es bereits im 8. Bezirk in Budapest geschah.