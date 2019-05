Offener Konflikt: Italiens Regierung droht zu stürzen

Aus den verbündeten Koalitionspartnern Lega und Fünf Sterne wurden erbitterte Konkurrenten. An politische Turbulenzen ist man in Italien gewöhnt. Die scheinbare Harmonie innerhalb der ungleichen Regierungskoalition aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der ultra-rechten Lega schien vielen schon verdächtig lange zu halten. Gelegentliches Gezänk gehörte zum Alltag. Seit einigen Wochen allerdings fliegen die Fetzen derart heftig, dass Medien bereits eine Regierungskrise heraufbeschwören. Selbst von einem Sturz der Regierung nach den EU- Wahlen (26. Mai) ist bereits die Rede.

"Stopft Euch den Mund!"

Aus den Verbündeten in Rom wurden Konkurrenten in Europa: Die rechte Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung beteiligen sich an verschiedenen Fronten am EU-Wahlkampf. Salvini hat eine Allianz der Europäischen Völker und Nationen in Mailand ausgerufen, der auch die FPÖ, die deutsche AfD und Marine Le Pens Rassemblement National (RN) in Frankreich angehören. Wenige Wochen vor der Wahl stehen sich daher Italiens Regierungsparteien feindlich gegenüber. „Conte (Ministerpräsident, Anm.) genießt nicht mehr mein Vertrauen“, aber auch „Stopft euch den Mund zu“, lässt Lega-Anführer Matteo Salvini als „letzte Warnung“ in Richtung des Fünf-Sterne-Chefs Luigi Di Maio ausrichten.