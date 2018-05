Österreicher am Golan: Auch in 90er Jahren heikle Einsätze

„Sunshine-Mission – Schäfer zählen, Schafe zählen, kein hohes Risiko. So habe ich meinen Einsatz am Golan während meiner Vorbereitung erklärt bekommen“, erinnert sich ein ehemaliger UN-Soldat, der in den frühen 90er-Jahren im Einsatz am Golan war, im KURIER-Gespräch.

39 Jahre lang war das Österreichische Bundesheer ein verlässlicher Truppensteller für den UN-Einsatz am Golan. Die österreichischen Soldaten prägten die Mission von Anfang an – auch in tragischer Hinsicht: Knapp nach Beginn der Mission im Jahr 1974 verunglückten vier Österreicher, nachdem sie auf eine Mine gefahren waren. Es waren die ersten von 20 österreichischen Soldaten, die während der gesamten Mission ums Leben kamen.