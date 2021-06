"Sie wäre eine grandiose Präsidentin"

Verkünden will Clinton ihre Kandidatur heute gegen 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit - ganz zeitgemäß über die sozialen Medien. Zuerst auf Twitter, dann per Video und schlussendlich per Mail will die einstige First Lady ihren großen Schritt bekanntgeben. Danach will Clinton dann in die US-Staaten Iowa und New Hampshire reisen, die frühzeitig Vorwahlen abhalten.