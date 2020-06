Obama rüstet gegen Paul Ryan

Am Samstag verkündete Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney, wer im Fall eines republikanischen Wahlsiegs der Vize im Weißen Haus sein soll – der Kongressabgeordnete Paul Ryan. Seit die Katze aus dem Sack ist, rüsten die Demokraten gegen das neue Gesicht an der gegnerischen Spitze auf. Im Streit um die maue US-Wirtschaft erklingen gar klassenkämpferische Töne: Während es aus dem Romney-Lager heißt, die Demokraten wollten in den USA den "Sozialismus nach europäischem Vorbild" installieren, brandmarkt Präsident Barack Obama Ryans Budgetpläne als "Sozialdarwinismus".