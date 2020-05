Weltpolizist Obama will Putin stoppen

Obamas Besuch im Baltikum vor dem NATO-Gipfel in Wales war als symbolische Unterstützung gedacht. Die baltischen Staaten hätten schon einmal ihre Unabhängigkeit verloren, mit der NATO würde das nicht mehr passieren, sagte der Präsident. Er sprach sich für den Ausbau der schnellen NATO-Eingreiftruppe aus und kündigte die Entsendung weiterer Soldaten der US-Luftwaffe und von Flugzeugen ins Baltikum an. Diese sollen zu Übungszwecken auf dem estnischen Militärstützpunkt Ämari stationiert werden. Von den 600 Soldaten, die das Pentagon im April nach Polen und ins Baltikum beorderte, sind bereits 150 in Estland stationiert.

Russische Militärkreise reagierten scharf: Das erneute Heranrücken von NATO-Einheiten an die russische Grenze sei ein aggressiver Akt, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte, Pjotr Dejneki, am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Bei einem Konflikt würden solche Stützpunkte als erste ins Visier genommen.

Obama traf in Tallinn neben Gastgeber Toomas Hendrik Ilves auch die Staatschefs Lettlands und Litauens, Andris Berzins und Dalia Grybauskaite. Ilves betonte die veränderte Sicherheitslage in der Region durch das russische Vorgehen (die baltischen Staaten fürchten angesichts der russischen Minderheiten auf ihrem Territorium künftige russische Begehrlichkeiten). Und er stellte die geltenden Verträge der NATO mit Russland infrage, die Beschränkungen bei der dauerhaften Stationierung von Truppen in Osteuropa festlegt. Das dürfte auch eine der Streitfragen beim Gipfel in Wales werden.