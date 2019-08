Norwegen: "Weißer Mann" attackiert mit Gewehr Moschee

Eine der angegriffenen Moscheen in Neuseeland trägt den selben Namen wie die Al-Nour-Moschee in Bärum. Der mutmaßliche Täter von Christchurch veröffentlichte vor seiner Tat ein Manifest, wonach er unter anderem von Breivik inspiriert war.

Die Polizei in Oslo kündigte an, am Sonntag vor Moscheen erhöhte Präsenz mit bewaffneten Kräften zu zeigen. An diesem Tag beginnt für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit das Opferfest Eid al-Adha - das wichtigste Fest überhaupt im Islam.

Leiche in Haus des Verdächtigten

Es könnte auch ein Tötungsdelikt auf das Konto des festgenommenen Tatverdächtigen gehen. Die Polizei fand kurz nach dem Amoklauf eine Leiche in der Wohnung des Verdächtigten, so Polizeisprecher Rune Skjold auf einer Pressekonferenz am späten Samstagabend.