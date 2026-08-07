Mysteriös: „Äußerst ungewöhnliche“ Todesfälle von Rentieren auf Spitzbergen

Wer in unseren Breiten von Rentieren hört, mag zunächst an Weihnachten denken und die vor den Schlitten von Santa Claus eingespannten Tiere. Für das Absingen des Liedes „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ ist definitiv die falsche Jahreszeit. Und überhaupt hat der aktuelle Fall auf Spitzbergen rein gar nichts mit einer romantischen Vorstellung von der Weihnachtszeit zu tun. Die Inselgruppe Spitzbergen (norwegisch: Svalbard, auf Deutsch „Kühle Küste“) liegt nördlich von Norwegen und östlich von Grönland. Auch die Hauptinsel heißt Spitzbergen und zählt zu den nördlichsten besiedelten Gebieten der Welt. Die Inselgruppe ist (noch) zu rund 60 Prozent mit Eis bedeckt. Seit einem Vertrag von 1920 gehört die Inselgruppe zu Norwegen und ist eine demilitarisierte Zone. Spitzbergen misst rund 62.000 Quadratkilometer, hat also eine Ausdehnung von rund drei Viertel der Fläche Österreichs. Es gibt neun Hauptinseln und unzählige kleine Nebeninseln. Zum Nordpol sind es nur noch rund 1.000 bis 1.300 Kilometer.

Auch auf Spitzbergen ist jetzt Sommer. Die Temperaturen lagen am Freitag - je nach Wetterstation - zwischen einem und sieben Grad Celsius. Bekannt ist die Inselgruppe als ein arktisches Forschungslabor. Die Behörden im Hauptort Longyearbyen haben nun „äußerst ungewöhnliche“ Todesfälle von Rentieren gemeldet. Es geht um mehr als ein Dutzend Fälle und niemand hat bis dato eine Erklärung für die Todesursache der Tiere. 13 tote Tiere Bei einer jährlichen Zählung seien bisher 13 kürzlich verstorbene Rentiere - elf Weibchen und zwei Männchen - in zwei Tälern gefunden worden. „Es ist sehr ungewöhnlich, dass Weibchen im fortpflanzungsfähigen Alter und erwachsene Männchen im Sommer sterben. Deshalb wollen wir diese Entwicklung genau beobachten“, hieß es in der Erklärung.