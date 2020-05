Norwegen: Der Schmerz der Überlebenden

Die jugendlichen Überlebenden des Massakers auf der Ferieninsel von Utøya sind über Nacht erwachsen geworden. Von Trauer um die Freunde überwältigt, versprechen jetzt viele in Interviews, dass sie weiterkämpfen wollen für Freiheit und Demokratie. Adrian Pracon hat das Massaker auf der Ferieninsel Utøya mit einem Schulterschuss überlebt. Der 21-Jährige war einer der Organisatoren des Feriencamps der sozialdemokratischen Jugendorganisation. Im Namen vieler sprach er mit ruhiger Stimme, sehr gefasst, was viele dachten: "Ich glaube, dass ein Schutzengel über mich gewacht hat. Ich habe enormes Glück, am Leben zu sein. Aber ich kann das nicht feiern, wegen all derer, die ihr Leben so gewaltsam verloren haben." Die Zukunft sieht er so: "Wir kämpfen weiter und halten zusammen, also werden wir durchkommen und sind nun stärker als je zuvor. Wir werden für Rechte und für die Justiz kämpfen."