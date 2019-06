Nordmazedonien und Albanien: EU-Beitrittsverhandlungen verzögern sich

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg drängte am Dienstag auf die „frühestmögliche Aufnahme der Beitrittsverhandlungen“ – und zwar noch heuer: „ Nordmazedonien hat alles richtig gemacht, auch Albanien hat seine Hausübungen gemacht, und wenn jetzt die Europäische Union die Achsel zuckt oder die kalte Schulter zeigt, wäre das ein desaströses Signal für die Region.“

Balkan-Experte warnt

Österreichs Regierungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stets für den Balkan starkgemacht. Vor allem Frankreich und die Niederlande scheuen hingegen vor einer neuerlichen Erweiterung der EU zurück. Doch schon jetzt mischen China, Russland, die USA, die Türkei und Saudi-Arabien in der Balkan-Region mit.

„Ein paar Monate mehr Zeit löst kein Problem, gefährdet aber die Entwicklung Nordmazedoniens“, warnte Milan Nic, Balkan-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. In Griechenland wird bei den Wahlen am 7. Juli der Sieg der Konservativen erwartet. Diese dürften dann unter großem Druck stehen, das Abkommen mit Skopje aufzukündigen und erneut ein Veto gegen EU-Beitrittsgespräche einzulegen.

In Albanien sieht Nic die Gefahr, dass Tirana zu dem Schluss kommt, dass Muslime in der EU nicht erwünscht sind: „Dann werden wir sehen, dass das Projekt eines Großalbaniens volles Tempo aufnehmen wird.“ Denn nur mit der Nationalismus-Karte und einer möglichen Vereinigung mit dem Kosovo könne sich dann Premier Edi Rama an der Macht halten, so Nic.