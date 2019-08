Nigeria: Über 70 Tote bei Kämpfen zwischen Armee und Islamisten

Bei Kämpfen zwischen der Armee und Islamisten sind im Nordosten Nigerias mehr als 70 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien mindestens 25 Soldaten und 47 Islamisten, hieß es am Donnerstag aus Militärkreisen. Bei den Kämpfern, die Anfang der Woche eine Stellung am Tschad-See angriffen, handelte es sich demnach um Angehörige der Terrormiliz " Islamischer Staat Provinz Westafrika" ( ISWAP), einer Untergruppe der in Nigeria seit Jahren aktiven Extremistenorganisation Boko Haram.

Der Angriff der ISWAP-Kämpfer auf eine Stellung nahe der Stadt Baga sei zurückgeschlagen worden, heißt es weiter. Auf der Flucht seien die Islamisten auf Spezialkräfte der Armee gestoßen, die aus der Regionalhauptstadt Maiduguri geschickt worden waren.