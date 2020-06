Nigeria: 2000 Tote bei Islamisten-Attacke

Die Stadt liegt direkt an der Grenze zum Tschad. Nahe der Siedlung hatte die multinationale Truppe (MNJTF) in der Region, bestehend aus Soldaten des Tschads, Nigerias und des Niger, eine große Basis. Ins Leben gerufen worden war die Truppe 1998, um Schmuggel in der Region zu unterbinden. Zuletzt hatte sie sich mehr dem Kampf gegen Boko Haram verschrieben, die in dem Gebiet mehr und mehr an Boden gewinnt. Vergangenen Samstag hatte MNJTF ihre Basis geräumt, nachdem Boko Haram eine Offensive begonnen hatte. Boko Haram hat die Kontrolle über Baga, so nigerianische Regierungsstellen am Donnerstag. Nachsatz: Und über 16 umliegende Städte.

Baga liegt in der überwiegend muslimischen Region Borno. Seit Jahren ist die Region Schauplatz der schwersten Auseinandersetzungen zwischen Boko Haram und nigerianischen Regierungstruppen. 70 Prozent Bornos sind praktisch unter der Kontrolle der Islamisten. Alle Versuche der Zentralregierung, einen Ausgleich mit der Gruppe zu finden, sind bisher fehl geschlagen. Verkomplizierend kommt hinzu, dass sehr wenig über die Struktur von Boko Haram bekannt ist.

Seit dem Auftauchen der Gruppe 2009, die sich durch gnadenlose Gewaltverbrechen hervorgetan hat, hat der Konflikt 1,5 Millionen Menschen vertrieben, tiefe Gräben zwischen Christen (rund 50 Prozent Bevölkerungsanteil) sowie Muslimen (rund 43 Prozent Bevölkerungsanteil) aufgerissen und den an sich schon schwachen nigerianischen Staat an den Rand des Kollaps gebracht. Dabei scheut die Gruppe nicht vor Massengeiselnahmen, direkten Angriffen auf die Armee und willkürlichen Attacken auf Zivilisten sowie Kirchen, Flüchtlingslager oder Märkte zurück. Der zuletzt wohl Aufsehen erregendste Fall war die Geiselnahme von 276 Mädchen aus einer Schule in der Stadt Chibok, ebenfalls im Bundesstaat Borno, im April 2014. Die meisten von ihnen sind nach wie vor in der Gewalt von Boko Haram. Und der Konflikt strahlt auch über die Grenzen hinweg aus in den Tschad, nach Kamerun und nach Niger, wo es in Grenznähe immer wieder zu Angriffen und Verschleppungen kommt.