Rechtspopulist Nigel Farage von Frau mit Milchshake übergossen

So hatte sich Nigel Farage seinen Wahlkampfauftakt wohl nicht vorgestellt. Der Brexit-Vorkämpfer und neuer Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Reform UK wurde am Dienstag im ostenglischen Clacton-on-Sea im Wahlkreis Essex mit einem Milchshake überschüttet.

Nachdem Farage am Montag angekündigt hatte, die Partei Reform UK zu übernehmen und als Kandidat anzutreten, warb er am Dienstag in dem Brexit-Hotspot um Unterstützung. Hunderte drängten sich auf der Strandpromenade des Nordseestädtchens, als der 60-Jährige loslegte. "Sie haben die Grenzen für eine Masseneinwanderung geöffnet, wie wir sie noch nie erlebt haben“, rief er der Menge zu. "Und dafür müssen sie einen hohen Preis zahlen.“