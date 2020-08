Niedriger Ölpreis: Goldgräberstimmung bei US-"Frackern" ist vorbei

„Wir haben im zweiten Quartal einen Anstieg von Konkursverfahren nach Chapter 11 gesehen, wie seit 2016 nicht mehr,“ so Alexandre Ramos-Peon, Analyst für Schieferöl bei Rystad Energy. Während eines Chapter-11-Verfahrens kann ein Unternehmen seine Geschäfte unter temporärem Gerichtsschutz vor den Gläubigern weiter führen, sich reorganisieren und sanieren. Von den bisher 19 Fällen haben acht Unternehmen mehr als eine Milliarden Dollar Schulden, so Ramos-Peon. Zu den größten „Frackern“, die heuer schon um Gläubigerschutz angesucht haben gehört der Pionier Chesapeake Energy. Das Unternehmen aus Oklahoma City hat den USA dazu verholfen, zu einem globalen „Powerhouse“ aufzusteigen, häufte aber gewaltige Schulden in der Höhe von 9 Milliarden Dollar an. Unter den größten Pleiten sind auch Ultra Petroleum (5,5) und Whiting Petroleum (3,6).

Manche standen schon 2016 am Abgrund und sind in den letzten Jahren nur knapp an einer Pleite vorbeigeschrammt, andere haben durch den Einbruch der Ölnachfrage erst heuer Probleme bekommen.

„Die Finanzierung der Unternehmen wird auch weiterhin eine Herausforderung sein,“ so Ramos-Peon. „Der Enthusiasmus der Investoren ist verglüht.“ Im Gegensatz dazu würden manche Unternehmen jetzt zuschlagen und schwächere Unternehmen zum Discountpreis kaufen, so der Ölanalyst und verweist auf die Übernahme von Noble Energy durch Chevron.

Ölschwemme

Bis 2015/2016 herrschte in den USA Goldgräber-Stimmung. Doch sie versiegte, als die OPEC unter Führung Saudi Arabiens mit einer Ölschwemme und fallenden Preise antwortete. Mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter der Schiefer-Energieunternehmen sind laut Rystad damals entlassen worden. Die Mehrheit der Unternehmen hatte gerade erst angefangen, wieder Geld zu verdienen.

Neben den börsennotierten Ölunternehmen gibt es in den USA Tausende und Abertausende kleine Ölfirmen, Familienunternehmen mit wenigen Bohrlöchern, vor allem in Oklahoma, sozusagen hinten im Garten. „Es werden sicher auch regionale Banken, vor allem in Texas in den Strudel mit hineingezogen,“ so Professor Willi Semmler, Ökonom an der New School in New York. „Die kleinen und mittleren Unternehmen werden besonders betroffen sein. Die großen haben auch andere Einnahmequellen, die werden dann wieder gewinnen, wie in der letzten Krise. Präsident Trump hat angekündigt, sie vor der Insolvenz zu retten.“