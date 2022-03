Nicht abreißender Flüchtlingsstrom an polnischer Grenze

Am polnischen-ukrainischen Grenzübergang Medyka reißt der Flüchtlingsstrom nicht ab. Tausende ukrainische Frauen und Kinder warten stundenlang auf der ukrainischen Seite in der eisigen Kälte. Die Autokolonne ist hunderte Meter lang. Die meisten Menschen kommen aber zu Fuß die letzten Kilometer über die Grenze. Sie haben kaum Gepäck dabei. Einige ziehen Rollkoffer, viele haben nur einen kleinen Rucksack am Rücken und rund die Hälfte der Ankommenden sind Kinder.

Viele kommen völlig erschöpft nach tagelanger Flucht vor Bomben und Kämpfen an der Grenze an, wie die junge Alina. Im Arm trägt sie ein sechs Monate altes Baby im Schneeanzug. Mit ihrer 15-jährigen Tochter ist sie aus der Region Dnipropetrowsk im Osten der Ukraine vor Bombardierung geflohen. Drei Tage war sie auf der Flucht, erzählt sie. Die letzte Nacht hat sie in einem Krankenhaus in Lwiw verbracht, nachdem sie vor Erschöpfung zusammengebrochen ist. Ihr Baby ist zudem krank, sagt sie. In der Früh wurde sie vom Spital von Helfern mit einem Auto an die Grenze gebracht.

Nun wartet sie mit Tausenden anderen vor der ukrainischen Ausreisekontrolle. Sie will nach Deutschland weiter, weil sie dort Bekannte hat. Wie sie dorthinkommen soll, weiß die junge Frau nicht. Manche anderen Frauen und Kinder werden von ihren Männern auf dem kilometerlangen Fußmarsch bis zur Grenze begleitet. "Ich bringe meinen Sohn, meine Frau und Schwiegermutter zur Grenze", von wo sie nach Italien weiter wollen, sagt ein junger Mann. Er trägt deren einzige Reisetasche und stützt die alte Frau, die nur schwer gehen kann. Er selbst wird an der Grenze wieder kehrt machen, um in den Kampf zu ziehen, sagt der Mann.