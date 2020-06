Konkurrenz für den Panamakanal

Vorbild für Ortega ist Panama, in dem es schon seit 100 Jahren einen derartigen Kanal gibt. Das Land nimmt durch die Wasserstraße, durch die rund fünf Prozent des Welthandels fließen, jährlich eine Milliarde Dollar ein. Da die Containerschiffe immer größer werden, wird der Panamakanal bis 2015 ausgebaut – doch der Nicaragua-Kanal soll ihn noch toppen. Ihn sollen die derzeit größten Frachter der Welt mit einer Ladekapazität von 18.000 Containern (länger als das Empire State Building in New York) befahren können. Der Panamakanal wird auch nach seinem Ausbau "nur" für Frachter mit 14.000 Containern schiffbar sein.

Viele Nicaraguaner lehnen den Kanal in ihrem Land allerdings trotz des versprochenen Wirtschaftsaufschwungs ab. Immer wieder gehen Tausende Menschen auf die Straße. Auf Plakaten und in Sprechchören bezeichnen sie den Bau als "größte Gaunerei in der Geschichte Nicaraguas" und Präsident Ortega als Verräter und Dieb, der sein Land verscherble, um sich und seine Familie zu bereichern.

Neben den befürchteten Menschenrechtsverletzungen etwa bei Umsiedlungen und möglichen schweren Umweltschäden – der Kanal führt durch Regenwälder und den Nicaragua-See als größtes Trinkwasserreservoir Mittelamerikas – macht vielen Menschen vor allem eines Sorgen: Nicht Nicaragua wird den Kanal betreiben, sondern Wang Jin, ein selbst in seiner Heimat kaum bekannter Geschäftsmann aus China. Das macht vielen Nicaraguanern Angst: "Wir wollen keine Chinesen", heißt es auf Plakaten im ganzen Land.

Der 42-jährige Wang Jin hat unter anderem durch Telekom-Unternehmen ein Vermögen verdient, unterhält angeblich beste Kontakte zur KP-Führung in Peking, bringt aber kaum Erfahrung in der Baubranche mit. 2013 hat er seiner Firma " Hongkong Nicaragua Development" die Rechte an Bau und Betrieb des Kanals gesichert – auf 100 Jahre. Nicaragua, dessen Regierung und Parlament den Deal im Eiltempo durchgepeitscht haben, ist durch ein Aktienpaket an den Einkünften beteiligt.