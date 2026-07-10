Nicaragua: 2.000 Anwälte verlieren die Arbeitserlaubnis

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Die Behörden im links-autoritär regierten Nicaragua haben 2.000 Anwälten ohne Erklärung die Arbeitserlaubnis entzogen. Die Namen der betroffenen Anwälte seien in den vergangenen Tagen ohne jede Begründung aus dem Register des Obersten Gerichtshofs entfernt worden, berichtete die nicaraguanische Tageszeitung La Prensa am Donnerstag (Ortszeit). Damit werden ihnen die Möglichkeit genommen, ihren Beruf auszuüben.

„Es ist eine politische Botschaft der Kontrolle und Repression“, sagte eine betroffene Anwältin der Nachrichtenagentur AFP unter der Bedingung der Anonymität. Der Schritt passe in ein Muster der Verfolgung von Nicaraguanern, die „als Verteidiger der Demokratie identifiziert“ worden seien. Er sende eine Botschaft an die Nicaraguaner, dass „sie sich nicht einfach irgendeinen Anwalt aussuchen können, sondern nur diejenigen, die unter dem Regime Privilegien genießen“, sagte die Anwältin, deren Name aus dem Register gestrichen worden war. Mindeststandards verfehlt Die UNO kritisierte den Schritt. „Nicaragua erfüllt nicht einmal die Mindeststandards der richterlichen Unabhängigkeit“, sagte Reed Brody, ein Mitglied einer UNO-Gruppe, die die Menschenrechtslage in Nicaragua überwacht, AFP. „Anwälte ohne Vorankündigung und ohne ordentliches Verfahren aus dem Register des Obersten Gerichtshofs zu löschen, bedeutet, den Bürgern den letzten verbleibenden Verteidigungskanal zu verschließen.“