2023 war das schlimmste Jahr: So viele Helfer getötet wie nie zuvor

von Florian Mühleder

“2023 war das tödlichste Jahr für humanitäre Helfer in der Geschichte. In 33 Ländern sind 280 humanitäre Helfer zu Tode gekommen. Ich wage zu behaupten, 2024 wird noch schlimmer”, sagt der Generalsekretär des Roten Kreuzes Österreich Michael Opriesnig.

Ein großer Teil der im Vorjahr umgekommen humanitären Helfer wurde im Gaza-Streifen registriert.

In den letzten Jahren gab es einen massiven Anstieg von Krisen. Während es vor 25 Jahren weltweit rund 20 Konflikte gab, seien heute 120 Konflikte im Gange, bilanziert Opriesnig.

“Krisen kosten Geld, aber noch viel gravierender ist, dass sie Menschenleben und viele Kinder ihre Zukunft kosten.” Jeden Tag riskieren unsere Kollegen in der Ukraine, in Gaza, im Sudan ihr Leben, um Mitmenschen zu helfen", so der Generalsekretär des Roten Kreuzes Österreich.

Für die Hilfsorganisationen gebe es im Bezug auf die politischen Konflikte keine gute oder schlechte Seite - nur Menschen in Not. Knapp 300 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Gemeinsamer Appell an Regierung

Am Montag, dem Welttag der humanitären Hilfe, stellten die Hilfsorganisationen CARE, Caritas, das Rote Kreuz und die Arbeitsgemeinschaft Globale Verantwortung deswegen weitreichende Forderungen an die nächste Regierung.

Unter dem Motto “Österreich packt an” appellieren die NGOs, den Auslandskatastrophenfonds (AKF) finanziell abzusichern und qualitativ aufzuwerten.

„Planbarkeit ist zentral für alle Beteiligten. Frühzeitige Information zu Ausschreibungen des AKF muss zur Norm werden“, so Lukas Wank, Geschäftsführer der AG Globale Verantwortung, einem Dachverband von 36 österreichischen NGOs im Bereich Entwicklung und humanitärer Hilfe.