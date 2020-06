Pakistan: Dauernder Ausnahmezustand

Am Ende einer Ära und am Beginn einer neuen verschafften sich die pakistanischen Taliban (TTP) lautstark Gehör. Wenige Stunden bevor im Ober- und Unterhaus in Islamabad sowie in regionalen Parlamenten ein neuer Präsident gewählt werden sollte, griffen 150 Taliban das Gefängnis in Dera Ismail Khan in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa an und befreiten über 250 Häftlinge – darunter, offiziellen Angaben zufolge, rund 30 hochrangige Taliban-Kommandanten (siehe unten).

Noch Stunden nach dem Überfall gab es in der Stadt Kämpfe. Mindestens zwölf Menschen starben. Über die Stadt, die nicht etwa in den notorisch turbulenten Stammesgebieten entlang der Grenze zu Afghanistan liegt, sondern im pakistanischen Kernland, wurde eine Ausgangsperre verhängt. Am Abend hieß es, man habe zwölf Flüchtige gefasst.