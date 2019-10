Neuer Brexit-Vertrag ist laut EU-Kreisen so gut wie fertig

Die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU laufen auf Hochtouren. In EU-Kreisen verlautete am Mittwochabend, ein neuer Vertrag sei so gut wie fertig.

Zuvor meldete Reuters unter Berufung auf einen Sprecher von Premierminister Boris Johnson, dass dieser das britische Kabinett darüber informiert, dass eine Chance auf eine Einigung mit der EU besteht. Allerdings gebe es Fragen, die noch nicht gelöst seien.