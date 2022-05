Neuer australischer Premier rückt den Klimaschutz ins Zentrum

„Gemeinsam können wir die Chance nutzen, Australien zu einer Supermacht für erneuerbare Energie zu machen. Gemeinsam können wir die Klimakriege beenden.“ Was er schon während des Parlamentswahlkampfes ins Zentrum gerückt hatte, thematisierte Anthony Albanese, 59, auch nach seinem Triumph: Als neuer Premier in Down Under will der Vorsitzende der Labor-Partei, der schon heute, Montag, als Regierungschef vereidigt wird, den Kampf gegen die Erderwärmung aufnehmen.