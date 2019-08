Neuer, alter Premier? Conte soll es (wieder) richten

Als „Schatten-Premier“ und „Platzhalter“ verspottete man Conte in den ersten Monaten seiner Amtszeit in Italien. International hingegen wurde er für sein seriöses Auftreten, sein berufliches Know-how und sein diplomatisches Verhalten gelobt. Zweimal gelang es Conte, in Brüssel ein Defizitverfahren abzuwenden. Beim G7-Gipfel in Frankreich, zu dem ihn sein 11-jähriger Sohn Nicolà begleitete, machte der stets elegant gekleidete und gebildete Conte ebenfalls eine „ bella figura“. Und fand in US-Präsident Donald Trump einen Fan. Über Twitter ließ Trump verlauten, er hoffe, dass Conte Premier bleibe, denn er sei ein „sehr talentierter Mann“.