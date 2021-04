Neue Spannung im Rennen um Kanzlerkandidaten der CDU/CSU

CDU-Chef Armin Laschet erlebt derzeit wohl die schwersten Tage seiner Amtszeit. Nach einer Debatte in der CDU/CSU-Fraktion am Dienstag, bei der sich Abgeordnete mehrheitlich für seinen Rivalen Markus Söder (CSU) ausgesprochen haben, wandte sich nun der erste CDU-Ministerpräsident von ihm ab: Reiner Haseloff fordert im Spiegel-Interview, die Wahl des Kanzlerkandidaten von Popularitätswerten abhängig zu machen („Leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage“). Der Regierungschef von Sachsen-Anhalt muss sich am 6. Juni in Landtagswahlen behaupten.

Haseloff ist auch Mitglied des Präsidiums, das Laschet erst am Montag breiten Rückhalt ausgesprochen hatte.