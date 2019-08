Neue Gewalt zwischen Demonstranten und Polizei in Hongkong

Britischer Konsulatsmitarbeiter wieder frei

Derweil kehrte ein in China festgenommener Mitarbeiter des britischen Konsulats nach Hongkong zurück. Simon Cheng sei wieder in Hongkong, erklärte dessen Familie am Samstag auf Facebook. Er werde sich jetzt "einige Zeit zum Ausruhen und Erholen" nehmen. Cheng war am 8. August zu einer eintägigen Geschäftsreise in die benachbarte Metropole Shenzhen in Südchina aufgebrochen und danach nicht nach Hongkong zurückgekehrt.

Vor wenigen Tagen hatte China seine Festnahme bestätigt und erklärt, er sei wegen Verstoßes gegen ein Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit mit einer 15-tägigen Verwaltungshaft belegt worden. Das britische Außenministerium begrüßte die Rückkehr.

Großbritannien war die frühere Kolonialmacht in Hongkong. China hatte London bei der Übergabe Hongkongs im Jahr 1997 zugesichert, dass in der ehemals britischen Kolonie Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit für mindestens 50 Jahre gewahrt bleiben würden. Hongkongs wiedererstarkte Oppositionsbewegung wirft der Regierung aber vor, die als "Ein Land, zwei Systeme" bekannte Regelung zunehmend zu unterlaufen. Peking hat Großbritannien und andere Staaten mehrfach davor gewarnt, sich in den Hongkong-Konflikt einzumischen.