Neue Generation: Die Posterboys der Politik

„Das hat dann damit zu tun, dass sie Grundprobleme nicht lösen“, sagt Beck. „ Macron hat ein Schröder’sches Programm (gemeint ist der deutsche Ex-Kanzler Gerhard Schröder, SPD), viele Menschen entdecken, dass sie davon nicht profitieren, was mit zur Gelbwesten-Bewegung geführt hat.“ Andere Politiker hätten schlicht keine Erfolge erzielt, wie Tsipras, der sich am Ende (im Schuldenstreit) doch den harten EU-Forderungen gefügt habe. Christian Lindner (40), der Hoffnungsträger der deutschen FDP, habe die Ex-Regierungspartei zwar zurück in den Bundestag geführt, habe aber am Ende vor einer Koalition mit Union und Grünen gekniffen.