Netanjahu begibt sich in Corona-Quarantäne

In den vergangenen Tagen hatte es zudem massive Kritik am zögerlichen Vorgehen der Polizei gegenüber strengreligiösen Juden gegeben. So hatte nach Medienberichten am Sonntag eine Beerdigung in der ultra-orthodoxen Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv mit rund 400 Trauergästen stattgefunden. Polizisten seien anwesend gewesen, hätten aber nichts dagegen unternommen.

Am Wochenende hatte nun ein führender Rabbiner nach Medienberichten dazu aufgerufen, sich nicht zu Gebeten zu treffen und den Vorgaben des Gesundheitsministeriums zu folgen. Zuvor hatte Rabbi Chaim Kanievsky noch festgelegt, Toraschulen weiter geöffnet zu lassen.