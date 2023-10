Nehammer warnt in Tel Aviv vor Hamas-Terror in Europa

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einem Besuch in Israel die Notwendigkeit der Unterstützung Israels im Kampf gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas betont. „Wenn wir es nicht schaffen, die Hamas in Israel zu besiegen, wird sie nach Europa kommen“, sagte der Kanzler am Mittwochabend gegenüber österreichischen Journalisten in Tel Aviv. Außerdem will sich der Kanzler dafür einsetzen, dass Ägypten die Grenze zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe offen hält.

➤ Informieren Sie sich über die aktuelle Lage in Israel mit unserem Live-Ticker

Ägypten brauche Unterstützung, wenn es darum gehe, Menschen aus dem Gazastreifen zu evakuieren. „Es ist unheimlich bedrückend, wenn man sieht, wie viel Leid Israel gerade durchlitten hat und erleidet“, sagte Nehammer im Gespräch mit ORF und APA, nachdem er den Vater einer österreichischen Geisel getroffen hatte (siehe Bild oben).