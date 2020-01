NATO zieht Teil ihrer Soldaten aus dem Irak ab

Der Norweger versprach Mahdi, dass der Trainingseinsatz so bald wie möglich fortgesetzt werde. Die Nato fühle sich dem Einsatz "sehr verpflichtet", sagte Stoltenberg nach Angaben des Bündnisses. Die Mission helfe dabei, die irakischen Sicherheitskräfte zu stärken und eine Rückkehr der Terrororganisation " Islamischer Staat" zu verhindern.

"Bereit, Ausbildung fortzusetzen"

Die NATO hatte die Ausbildung irakischer Soldaten wegen der Spannungen am Wochenende bereits ausgesetzt. "Bei allem, was wir tun, steht die Sicherheit unseres Personals an erster Stelle", erklärte der NATO-Sprecher. Er machte keine Angaben zum Umfang des Abzugs aus dem Irak und verwies auf Sicherheitsgründe.

Der NATO-Sprecher bekräftigte, das Bündnis sei "bereit, unsere Ausbildung und den Aufbau von Kapazitäten fortzusetzen, wenn es die Situation erlaubt". Die NATO sei "dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus stark verpflichtet".

Irakische Soldaten wurden von der NATO bisher insbesondere in der Entschärfung von Sprengsätzen, der Instandhaltung und medizinischer Versorgung geschult. Zudem berät die NATO das irakische Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsbehörden.