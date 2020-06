NATO legt Kooperation mit Russland auf Eis

Das Treffen der 28 NATO-Außenminister in Brüssel hatte noch nicht begonnen, da stellte Moskau schon die Rute ins Fenster. Eine Annäherung der Ukraine an die NATO, so hieß es in einer Stellungnahme des russischen Außenministeriums vom Dienstag, habe schon in der Vergangenheit negative Auswirkungen gehabt. Zudem sei die ukrainische Gesellschaft zu dem Thema gespalten. Der verbalen Rute nicht genug: In großer Zahl stehen russische Truppen nach wie vor direkt an der ukrainisch-russischen Grenze.

Bis Mittwoch werden die Außenminister der NATO-Länder über die Ukraine-Krise beraten. Auf mehr als eine schwache Drohgebärde gegenüber Russland konnte man sich vorerst aber nicht einigen: Die militärische Kooperation der NATO mit Moskau wird ausgesetzt – die politische dagegen nicht.

Auf der Agenda steht auch eine mögliche Verstärkung der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Die Rede ist von nicht-militärischem Gerät. Zudem geht es um gemeinsame Manöver. Polen will zwei schwere Brigaden im Osten des Landes stationieren – das wären rund 10.000 Soldaten. Etwas, das NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nicht möchte. Truppenverstärkungen in den östlichen Mitgliedsstaaten wird lediglich geprüft. Bisher besteht in den Reihen der NATO nur Einigkeit darüber, den Luftraum über dem Baltikum verstärkt überwachen zu wollen – eine an sich seit Langem geplante Maßnahme.

In der Ukraine selbst wird das Thema einer Annäherung an die NATO zwar nicht lautstark besprochen – zu konfliktträchtig ist es vor allem im Osten des Landes. Ein Thema ist es aber allemal. Am Dienstag stimmte das Parlament in Kiew einer Reihe von Militärübungen mit NATO-Staaten zu. Vor allem die jährliche Marineübung Sea Breeze zusammen mit der US-Navy könnte dieses Jahr interessant werden – hatte sie in den vergangenen Jahren doch immer wieder zum Ärger Moskaus auch die jetzt von Russland einverleibte Krim miteinbezogen.