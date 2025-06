NATO-Gipfel: Aufrüsten für Trump - und den Krieg gegen Russland

Das Treffen der 32 Staats- und Regierungschefs in der mit 30.000 Sicherheitskräften zur Festung hochgerüsteten holländischen Staat findet also nach Trump’schen Regeln statt. Gerade einmal zweieinhalb Stunden werden die eigentlichen Gespräche am runden Tisch dauern. Anders als bei früheren NATO-Gipfeln wird dabei nicht in Unmengen Papier mit Beschlüssen und Plänen produziert, sondern - so verrieten NATO-Vertreter - ein einziges Blatt. Darauf ist festgehalten, was Trump schon vor Monaten überraschend aus der Hüfte geschossen hatte: Europas NATO-Mitglieder sollen in Zukunft fünf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. 1,5 Prozent davon, so viel wurde den Europäern jetzt zugestanden, dürfen für Infrastruktur ausgegeben werden: Also Eisenbahnen, Straßen oder Schutz für wichtige Schaltzentralen, solange diese Ausgaben auch der Verteidigung dienen. Alles zusammen kommen auf Europas NATO-Staaten rund eine Billion Euro an Ausgaben für Verteidigung zu - bis 2035.