Darum war die NATO nie eine Lovestory

Washington, Herbst 1947. Nach einem Empfang stehen zwei Männer beisammen: US-Außenminister George C. Marshall, Kriegsgeneral und Architekt des europäischen Wiederaufbaus, und sein britischer Amtskollege Ernest Bevin, der Frieden als Frage von Machtverhältnissen begreift. Marshall spricht aus, was viele denken: Wenn die USA Europa nicht dauerhaft binden, wird das Schiff wieder kentern. Die Gespräche hinter verschlossenen Türen markieren den Anfang dessen, was zwei Jahre später als NATO formal entsteht.

79 Jahre später wirkt diese Szene erstaunlich aktuell. Donald Trumps Grönland-Ambitionen haben genau jene erhoffte „dauerhafte Bindung“ beschädigt, auf der das Bündnis beruht. „Das ist schlimmer als jede bisherige Streiterei zwischen Mitgliedsstaaten. Als Frankreich 1966 die integrierte Militärstruktur verließ, war das auch kritisch, jetzt aber ist es existenziell“, sagt der Militärhistoriker Manfried Rauchensteiner.

Wobei die NATO-Geschichte zeigt: Konflikte sind kein Betriebsunfall, sondern Normalzustand.

Beispiele

1956 griffen Großbritannien und Frankreich während der Suez-Krise mit Israel Ägypten an – gegen den Willen der USA. Washington zwang seine Bündnispartner zum Rückzug. Die Allianz überlebte, die Illusion von Einigkeit nicht.

In den 1970er-Jahren der nächste Bruch: Griechenland und die Türkei standen einander wegen Zypern militärisch gegenüber. Die NATO erwies sich als handlungsunfähig – sie war nie dafür gedacht, Konflikte zwischen Mitgliedern zu lösen.

Auch Frankreich ging 1966 auf Distanz, um amerikanischer Dominanz zu entkommen. Man blieb Mitglied, aber eigenständig. All das war möglich, weil die NATO keine eigene Armee besitzt.

Ein Diplomat formulierte es später ironisch: „Die NATO ist wie ein Sicherungssystem – man hofft, es nie benutzen zu müssen.“

Selbst extreme Fälle passten in diese Logik. Island trat der NATO bei – ohne Armee, Luftwaffe, Marine. Stattdessen argumentierte Reykjavik: „Unsere Geografie ist unsere Armee.“