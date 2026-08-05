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Ausland

Leipzig: Sprengstoff-Drohne laut NATO-Sprecher nahe ukrainischem Flugzeug

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein.
05.08.2026, 10:37

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Sicherheitsbehörden warnen vor Brandsätzen in Luftfracht

Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die Bild über den Vorfall. 

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