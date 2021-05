Die israelische Luftwaffe flog heute, Montag, erneut Dutzende Angriffe auf den Gazastreifen. Kampfjets hätten 15 Kilometer des verzweigten Tunnelsystems der Hamas bombardiert, hieß es. Auch Häuser von neun ranghohen Hamas-Mitgliedern wurden demnach beschossen und ein Kommandant der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad gezielt getötet.. Insgesamt seien in der vergangenen Woche mehr als 820 Ziele im Gazastreifen angegriffen worden.

Rund 42.000 Palästinenser mussten bisher wegen der Luftangriffe ihre Häuser im Gazastreifen verlassen, wie das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA am Montag mitteilte. Sie hätten in 50 Schulen der Organisation Zuflucht gesucht.

Israels Armee betont, man greife im Gazastreifen nur Einrichtungen der Hamas an - wie etwa Häuser von Kommandeuren oder Raketenabschussrampen. Diese liegen teilweise mitten in Wohngebieten. Nach Angaben der Luftwaffe wird alles unternommen, um Opfer in der Zivilbevölkerung zu vermeiden. So werden etwa Bewohner von Gebäuden, die beschossen werden, vorab meist gewarnt.