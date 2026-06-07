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Ausland

Trotz Waffenruhe: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

Palästinenser: 15 weitere Menschen wurden verletzt. Die Israelische Armee wil Berichte "prüfen".
07.06.2026, 15:06

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Palestinians mourn loved ones at Nasser hospital following an Israeli strike, in Khan Younis

Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben am Sonntag fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Khan Younis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen.

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Agenturen, Dida  | 

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