Irakische Milizgruppe soll Raketen auf Tel Aviv geschossen haben

Die Terrororganisation Hamas wird in ihrem Kampf von mehreren Verbündeten des Iran unterstützt, darunter die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah sowie die jemenitischen Houthi-Rebellen. Nach einem israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus, bei dem hochrangige Militärs getötet wurden, griff der Iran Anfang April erstmals selbst in den Konflikt ein und feuerte hunderte Raketen, Drohnen und Marschflugkörper in Richtung Israel ab. Mit Unterstützung westlicher Verbündeter und arabischer Staaten konnte Israel fast alle Geschosse abfangen. Eine Schlüsselrolle spielten dabei auch die im Irak stationierten US-Kräfte.