Die beiden jüngsten Hamas-Geiseln sind tot

Das Forum der Geisel-Familien in Israel hat den Tod der beiden jüngsten Hamas-Geiseln bestätigt .

"Wir haben die erschütternde Nachricht erhalten, dass Shiri Bibas , ihre Kinder Ariel und Kfir und Oded Lifshitz nicht mehr unter uns sind", erklärte das Forum am Mittwoch.

Die Hamas hatte die beiden Kleinkinder und ihre deutsch-israelische Mutter bereits im November 2023 für tot erklärt und am Dienstag angekündigt, dass ihre Leichen am Donnerstag an Israel übergeben werden sollen.