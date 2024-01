Nahost - Expertin: Kriegsziele Israels "zu ambitioniert"

Keine klaren Ziele

In fast drei Monaten Krieg habe sich gezeigt, "dass es nicht ohne Weiteres geht, die Hamas zu zerstören". Zudem habe die israelische Führung dieses Ziel von Anfang an auch nicht klar definiert. "Aber selbst wenn es darum geht, die wichtigsten Köpfe der Hamas auszuschalten, könnte auch dieses Vorhaben noch mehrere Monate dauern."

Für ein Umdenken im festgefahrenen Nahost-Konflikt sieht Averbukh derzeit "keine Anhaltspunkte" - weder bei Israelis noch bei Palästinensern. Derzeit spreche eher vieles dafür, dass der Konflikt sich "verstetigt und vielleicht noch grausamer werden könnte".

Davon zeugten aktuelle Umfragen in Israel und den Palästinensergebieten: "Aus beiden geht hervor, dass eher das verstärkt wird, was vor dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober an Ressentiments und Einstellungen bestand", sagte Averbukh.