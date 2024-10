Angriff Israels: Hamas bestätigte Tod von Kommandanten im Westjordanland

Die Hamas hat den Tod ihres Kommandanten Zahi Yasser Oufi in Tulkarem im Westjordanland bestätigt. Er und sieben weitere Kämpfer seien bei einem israelischen Angriff umgekommen, erklärten die Al-Qassam-Brigaden der Hamas. Das israelische Militär hatte gestern erklärt, es habe Oufi getötet. Aus Protest gegen den Schlag wurde am Freitag ein Generalstreik in Tulkarem ausgerufen.