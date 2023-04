Endstation Sehnsucht: Eine Fahrt im Zug von Wien nach Kiew

Dass die Männer fehlen, darüber lachen sie, auch wenn es nicht zum Lachen ist. Scheidungen, sagt Irina, gebe es zu Hause so gut wie keine, das mache man in Kriegszeiten nicht. Fremd seien sich aber fast alle geworden, auch sie und Aleksej. „Wenn er von der Front kommt, ist er ein anderer“, sagt sie. Er brauche Tage, um wieder er zu werden, ein bisschen zumindest. Tage, die sie nicht haben.

Mascha und der siebenjährige Kirill werfen mit Pölstern, einer landet im Essen. Speisewagen gibt es hier keinen, man bringt alles mit: Hühnerkeulen, Gurken, Tomaten, das ist Abendessen, Frühstück, Mittagessen in einem. Die Kinder kichern, Irina schaut ein wenig streng.

Improvisationsmeisterinnen

Hier im Zug, da ist noch alles normal, der Krieg weit weg. Wenn die Schaffnerin später sagt, der zweite Waggon sei kaputt, in der Nacht müssen mehr als drei Personen ins Abteil, dann ist das nicht schlimm: Aha, Mist, in Ordnung, wir schlichten uns. Manche schlafen zu zweit auf 60 Zentimetern, andere, wie Valentina, stehen die halbe Nacht am Gang. „Die Mütter mit den Kindern brauchen den Schlaf“, sagt sie. Die Scheibe vor ihr ist mit Plastikfolie beklebt. Damit nichts splittert, wenn die Bomben fallen.

Sie sind alle Improvisationsmeisterinnen, die Frauen hier. Die Schaffnerinnen, die Passagierinnen, sie alle tun, tun, tun, sie helfen, stützen einander. Jammern, nein, das macht hier keine. So wie die Bahn in der Ukraine noch immer bis an die Front fährt, und das meistens pünktlich, funktionieren auch die Menschen.

Aber wie lange noch?