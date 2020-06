Juncker und Schulz gegen EU-Beitritt der Türkei

Schulz sieht in naher Zukunft keinen Platz für die Türkei in der EU: "Ich glaube, dass die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt nicht beitrittsreif ist", sagte er. Auch sein Kontrahent betonte, dass die Türkei demokratischer werden müsse.

Juncker hatte außerdem harte Worte für die Rechtspopulisten: Er wolle sich nicht mit Stimmen von Faschisten zum EU-Kommissionspräsidenten wählen lassen. "Ich würde die Wahl nicht annehmen", sagte der frühere luxemburgische Regierungschef.

Insgesamt gab es wenig Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. Beide bekannten sich zu strengen Regeln und zu Transparenz beim geplanten transatlantischen Freihandelsabkommen mit den USA. "Man verhandelt nicht über Datenschutz", betonte Juncker zudem mit Blick auf die Debatten um Ausspähaktivitäten und die Macht von Konzernen wie Google.

Die beiden Politiker trafen schon am 8.5. in einem TV-Duell von ORF und ZDF aufeinander. Bei den EU-Wahlen treten die Spitzendkandidaten auch erstmals als potentielle Kommissionspräsidenten an. Schulz und Juncker versuchen, wo es geht auf Stimmenfang zu gehen. Allerdings bislang mit verhältnismäßig wenig Erfolg. Der Personenwahlkampf hat laut einer Umfrage nur bei 21 Prozent das Wahlinteresse gesteigert.

Die Wahlen zum EU-Parlament finden in den 28 Mitgliedsstaaten ab Donnerstag statt, in Österreich wird am Sonntag, den 25. Mai gewählt.

Wie funktioniert die EU-Wahl?